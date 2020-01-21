ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский на форуме в Давосе выступит со спецзаявлением

Новости » Политика     21.01.2020 - 11:24
Зеленский на форуме в Давосе выступит со спецзаявлением
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский выступит на экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступит со спецзаявлением. Об этом говорится на сайте форума.

Выступление украинского президента запланировано на 22 января 17:45 (по киевскому времени).

Зеленский на форуме в Давосе выступит со спецзаявлением

Отметим, вместе с Зеленским в Давос прибудут лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель Александр Корниенко, заместитель Евгения Кравчук, депутаты Дмитрий Налухе, Святослав Юраш, Елизавета Ясько.

Сегодня форум уже прибыл президент США Дональд Трамп. Он планирует встретиться с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит научить 1 млрд людей по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

На форум приедут около 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.

Трамп прибыл на экономический форум в Давосе Зеленский поедет в Израиль: программа визита
Новости Украины Владимир ЗеленскийзаявлениеДавос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь