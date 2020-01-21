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Зеленский поедет в Израиль: программа визита

Новости » Политика     21.01.2020 - 09:22
Зеленский поедет в Израиль: программа визита
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поедет в Израиль 23 января

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль с целью участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Рабочий визит Зеленского и Израиле состоится 23-24 января. В программу его визита входят переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Ранее Зеленский напомнил о планах начать строительство в 2020 году в Бабьем Яру мемориала для убитых там нацистами евреев. Он рассказал, что проект включает в себя исторический музей, в нем будет рассказана вся история о 150 тысячах евреев, казненных в Бабьем Яру.

Отметим, Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль договорились расширить зону свободной торговли на сферу услуг. Совокупный товарооборот между странами составляет 1 миллиард долларов.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль".

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