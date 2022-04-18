Российские войска с утра запустили ракеты по Львову: что известно

Российские войска провели ряд ракетных атак по украинской территории. Известно о попадании в объекты во Львове.

РБК-Украина собрало все, что известно об утренних ударах на этот момент.

Пять ракетных ударов

Утром 18 апреля российские войска нанесли пять ракетных ударов по Львову. В телеграмм-каналах начали появляться фото последствий обстрелов, местные власти призывали не выкладывать их в интернет и не распространять непроверенную информацию.

Пострадала гражданская инфраструктура

В Офисе президента отметили, что во Львове пострадала гражданская инфраструктура.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - отметил советник главы Офиса Михаил Подоляк.

Транспорт

Ситуация на ж/д вокзале Львова под контролем, пассажиров на время воздушной тревоги разместили в укрытиях. Высадка и посадка на поезда уже возобновилась. Но из-за скопления поездов, которые ждали отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка на прибытие к вокзалу.

Тем временем изменились некоторые маршруты общественного транспорта:

Маршрут 47а на Рясное поедет через Брюховичи

Маршрут 10, 16, 32 сокращен до перекрестка Городоцкая - Кульпарковская

Маршрут 51 через улицу Антоновича и Героев УПА

Остановлены маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32

Ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру

Как сообщили в "Укрзализныце", несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Фото: пожар после ракетного удара (t.me/zalizni_zminy)

Некоторые улицы перекрыты

Городские службы работают над ликвидацией последствий ракетных ударов. Водителей предупреждают о перекрытии движения по ул. Левандовской (от ул. Сяйво до ул. Шевченко), ул. Шевченко в районе поворота на ул. Туннельную (отель НТОН).

Шестеро погибших и несколько раненых

По данным Воздушного командования "Запад", произошло четыре ракетных удара по Львову. Три - по объекту военной инфраструктуры, один - по шиномонтажу.

Тушение пожаров продолжается, объекты получили существенные повреждения. По состоянию на данный момент известно о шестерых погибших. Еще 8 человек пострадали, среди них есть ребенок.

Где еще зафиксированы ракетные удары

Ночь на 18 апреля в Днепропетровской области прошла относительно спокойно, но утром стало известно о ракетном ударе. Сколько было выпущено ракет, пока неизвестно. Однако местные власти утверждают, что системы противовоздушной обороны сбили 60% выпущенных ракет.

Позже стало известно, что целью российских оккупантов стали объекты в Павлоградском и Синельниковском районах. В первом была разрушена железнодорожная инфраструктура, во втором при попадании ракеты в объект произошел пожар, пострадали два человека.

Утром также появилась информация о возможных взрывах в Киеве и Василькове Киевской области. Но на данный момент официальных данных нет.