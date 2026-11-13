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Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)

10:02 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська aimg Дарина Пшенична
Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео) Фото: наслідки обстрілу медзакладу у Києві (Дарія Пшенична, РБК-Україна)
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Вибиті вікна, повсюди скло, обгорілі віконні рами - так виглядає київський Інститут травматології та ортопедії у Києві після нічної атаки. Частина будівлі зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нашого кореспондента, який побував на місці подій.

На відео з місця атаки видно, що у будівлі вибиті вікна. Навколо повсюди лежить скло.

Віконні рами обгоріли, а частина будівлі зруйнована.

Що кажуть у МОЗ про наслідки

За даними Міністерства охорони здоров'я України, внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено один із медзакладів Національної академії медичних наук. У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.

Постраждали троє пацієнтів, їм надали допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає.

Людей, які лікувалися у пошкоджених відділеннях, перевели до інших відділень лікарні.

Нагадаємо, вночі у столиці було чути вибухи, а Повітряні сили фіксували над містом дрони.

Через загрозу балістики червону тривогу оголошували в більшості північних, центральних і західних областей, проте пусків ракет не було.

Також ми писали, що у ніч на 13 листопада росіяни випустили по Україні 117 дронів із шести напрямків.

Станом на 07:30 ППО збила або подавила 80 безпілотників, а влучання зафіксовано на 24 локаціях.

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