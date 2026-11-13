Який вигляд має Інститут травматології у Києві після атаки дрона (фото, відео)

Вибиті вікна, повсюди скло, обгорілі віконні рами - так виглядає київський Інститут травматології та ортопедії у Києві після нічної атаки. Частина будівлі зруйнована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нашого кореспондента, який побував на місці подій.

Через загрозу балістики червону тривогу оголошували в більшості північних, центральних і західних областей, проте пусків ракет не було.

Нагадаємо, вночі у столиці було чути вибухи, а Повітряні сили фіксували над містом дрони .

Людей, які лікувалися у пошкоджених відділеннях, перевели до інших відділень лікарні.

Постраждали троє пацієнтів, їм надали допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, внаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено один із медзакладів Національної академії медичних наук. У будівлі спалахнула пожежа, частково зруйнований другий поверх.

На відео з місця атаки видно, що у будівлі вибиті вікна. Навколо повсюди лежить скло.

Також ми писали, що у ніч на 13 листопада росіяни випустили по Україні 117 дронів із шести напрямків.

Станом на 07:30 ППО збила або подавила 80 безпілотників, а влучання зафіксовано на 24 локаціях.