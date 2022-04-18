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Российские войска запустили ракеты по Днепропетровской области. Удалось сбить 60%

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Днепропетровская область, Понедельник 18 апреля 2022 08:42
Российские войска запустили ракеты по Днепропетровской области. Удалось сбить 60% Фото: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Украинские системы противовоздушной обороны сбили 60% ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской военной областной администрации Валентина Резниченко.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалась, что российские оккупанты обстреляли здание Луганского областного Управления патрульной полиции в Лисичанске. Известно о шестерых пострадавших.

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