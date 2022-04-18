"Не осталось ни одного безопасного места". Глава Луганской ОВА призвал эвакуироваться

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации. Сегодня она состоится по шести направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Будем эвакуировать в любом случае. Куда сможем добраться - заберем людей. Уже очень трудно выехать из Рубежного, Попасной, Горного. На сегодня в области не осталось ни одного безопасного места", - отметил Гайдай. Сегодня в Луганской области продолжится эвакуация мирного населения автобусами. Места сбора: Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.