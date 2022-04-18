"Не осталось ни одного безопасного места". Глава Луганской ОВА призвал эвакуироваться
Фото: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вновь обратился к местным жителям с призывом к эвакуации. Сегодня она состоится по шести направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
"Будем эвакуировать в любом случае. Куда сможем добраться - заберем людей. Уже очень трудно выехать из Рубежного, Попасной, Горного. На сегодня в области не осталось ни одного безопасного места", - отметил Гайдай.
Сегодня в Луганской области продолжится эвакуация мирного населения автобусами. Места сбора:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
Напомним, сегодня запланированы семь эвакуационных поездов из восточных областей в западные регионы Украины.
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