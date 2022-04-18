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Количество раненых в результате ракетного удара по Львову возросло до 11, - мэр

Новина українською →
Львов , Понедельник 18 апреля 2022 11:05
Количество раненых в результате ракетного удара по Львову возросло до 11, - мэр Фото: мэр Львова Андрей Садовой (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Количество пострадавших из-за утреннего ракетного удара по Львову возросло до 11. Предварительно погибло 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Андрея Садового.

Он также подтвердил, что один из ударов пришелся по гражданскому объекту.

"Одна из ракет попала в гражданский объект - шиномонтаж. Предварительно погибло 6 человек. 11 ранены, среди них 1 ребенок", - написал Садовой.

По его словам, повреждено или уничтожено около 40 автомобилей.

"От ударной волны разбиты окна в гостинице поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы", - сообщил мэр.

Отметим, что ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о 6 погибших и 8 пострадавших.

Напомним, сегодня российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову.

Впоследствии в Офисе президента Украины сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры.

РБК-Украина собрало все, что известно об утренних ударах на данный момент.

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