Российские войска покинут Беларусь после окончания учений, - Минобороны

В Минобороны Беларуси заявили, что Россия вместе со своим вооружением покинет территорию страны после учений. Совместные учения стран продлятся до 20 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минестерства обороны Республики Беларусь в Telegram.
"По окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Так, к учениям привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину. Между тем у Лукашенка назвали такое предположение "набором фантазий и страшилок".
Напомним, Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь. Экипажи заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.