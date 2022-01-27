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Российские войска покинут Беларусь после окончания учений, - Минобороны

Автор: Иванна Шовкун

В Минобороны Беларуси заявили, что Россия вместе со своим вооружением покинет территорию страны после учений. Совместные учения стран продлятся до 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минестерства обороны Республики Беларусь в Telegram.

"По окончании проверки воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Так, к учениям привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину. Между тем у Лукашенка назвали такое предположение "набором фантазий и страшилок".

Напомним, Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь. Экипажи заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

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