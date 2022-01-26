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Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь

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Россия, Среда 26 января 2022 10:54
Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь Фото: истребитель Су-35 (wikimedia.org User Rulexip)
Автор: Ольга Белей

Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь. Экипажи заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35с Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", - говорится в сообщении.

При уточняется, что после прибытия на аэродромы Беларуси "экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства".

Напомним, 14 января в России началась внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.

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