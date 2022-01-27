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Російські війська залишать Білорусь після закінчення навчань, - Міноборони

Автор: Іванна Шовкун

У Міноборони Білорусі заявили, що Росія разом зі своїм озброєнням залишить територію країни після навчань. Спільні навчання країн триватимуть до 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінестерства оборони Республіки Білорусь у Telegram.

"По закінченні перевірки військові частини та підрозділи Збройних Сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Так, до навчань залучено низку військових частин Східного військового округу ЗС РФ.

Раніше в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну. Тим часом у Лукашенка назвали таке припущення "набором фантазій і страшилок".

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил навколо України і напередодні відбулося перебазування винищувачів Су-35С зі сходу РФ до Білорусі. Екіпажі заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони.

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