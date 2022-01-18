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Российские войска прибыли в Беларусь для совместных военных учений: на какой срок

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Беларусь, Вторник 18 января 2022 10:59
Российские войска прибыли в Беларусь для совместных военных учений: на какой срок Фото: российские войска прибыли в Беларусь для совместных военных учений (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях "Союзная решимость", уже прибыли в Беларусь. Ожидается, что тренировки продлятся с 10 по 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая то, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться в течение всего первого этапа.

"На данном этапе участники проверки должны осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", - уточняется в сообщении.

По информации российских СМИ, эти военные учения продлятся с 10 по 20 февраля.

В частности, к учениям будет привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Напомним, накануне лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.

После чего стало известно о внезапной проверке сил реагирования Союзного государства перед совместными российско-белорусскими учениями в феврале.

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