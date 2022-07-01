Российские войска покинули остров Змеиный, а Украина разрывает отношения с Сирией: новости за 30 июня

Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза, российский гарнизон поспешно эвакуировался с острова Змеиного, Украина разрывает отношения с Сирией. Подробнее о том, что произошло в четверг, 30 июня - в материале РБК-Украина.

Российские войска покинули остров Змеиный

В ночь на 30 июня российский гарнизон поспешно эвакуировался со Змеиного двумя катерами. Остров охватил пожар и были слышны взрывы. Первым эту информацию обнародовало ОК "Юг". В командовании сообщили, что оккупанты покинули Змеиный в результате очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Позже деоккупацию острова подтвердили в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что россиян на Змеином больше нет и опубликовал фото охваченного дымом острова.

В РФ также подтвердили вывод войск со Змеиного, но назвали это "жестом доброй воли". Якобы российские военные завершили поставленные задачи и вывели свой гарнизон.

Украина возобновила экспорт э/э в ЕС. В Кабмине планируют заработать десятки миллиардов

Украина с 30 июня возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Потенциал составляет до 2,5 ГВт на сумму 70 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт", - написал он в Telegram.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реестре олигархов. В частности, о порядке его формирования и ведения.

Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, которые содержат государственную тайну и служебную информацию. При этом данные об олигархах, которые вносятся в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Украина разрывает отношения с Сирией и вводит торговое эмбарго

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Сирийской Арабской Республики признать т. н. "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Зеленский подписал закон об отмене беспошлинного ввоза авто украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об возвращении с 1 июля таможенных пошлин, акцизов и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст народного депутата Ярослава Железняка. Как отметил депутат, закон "с 1 июля вступает в силу в полном объеме".

Война до конца зимы. В США оценили, насколько ожидания Зеленского реальны

В США не видят возможности окончания войны России против Украины до конца года. Поскольку глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Джона Кирби в интервью Bloomberg.

С таким заявлением он выступил в ответ на вопрос интервьюера, осуществима ли такая цель, как ожидание президента Владимира Зеленского, что война закончится до конца года.

Украину припечет еще сильнее: синоптики прогнозируют до 36 градусов тепла

Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень жаркой и опасной. Температура воздуха поднимется до +35 +36 градусов, а дождей практически не будет.

Какая погода ждет украинцев в пятницу и когда температура начнет спадать - читайте в материале Styler.