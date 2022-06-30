Война до конца зимы. В США оценили, насколько ожидания Зеленского реальны

В США не видят возможности окончания войны России против Украины до конца года. Поскольку глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Джона Кирби в интервью Bloomberg.

С таким заявлением он выступил в ответ на вопрос интервьюера, осуществима ли такая цель, как ожидание президента Владимира Зеленского, что война закончится до конца года.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", - считает Кирби.

Он добавил, поэтому США и в дальнейшем будут продолжать помогать Украине укреплять ее оборону.

Что сказал Зеленский

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский лидерам "Большой семерки" заявил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы и попросил помочь в этом.

Кремль отреагировал

После чего на это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тот сказал, что украинская сторона якобы может прекратить войну до конца суток, но для этого "украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией".

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