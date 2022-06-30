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Украина возобновила экспорт э/э в ЕС. В Кабмине планируют заработать десятки миллиардов

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Украина, Четверг 30 июня 2022 10:46
Украина возобновила экспорт э/э в ЕС. В Кабмине планируют заработать десятки миллиардов Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина с 30 июня возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Потенциал составляет до 2,5 ГВт на сумму 70 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт", - напивал он.

Как отметил премьер, энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственного перетока.

"Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по данным Минэнерго, Украина своей электроэнергией может заместить поставки российского газа в Европу на 17% и помочь европейским партнерам избавиться от зависимости от энергоносителей из России.

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