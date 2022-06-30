Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о реестре олигархов. В частности, о порядке его формирования и ведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента от 29 июня.

Реестр будет вестись в электронной форме на государственном языке. В него не будут вносить данные, которые содержат государственную тайну и служебную информацию.

При этом данные об олигархах, которые вносятся в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

Сведения об олигархах будут включать ФИО, дату и место рождения, идентификационные данные, реквизиты паспортов и прочее, а также обоснование признания личности олигархом.

В реестр будут вноситься решением Совета нацбезопасности и обороны. При этом СНБО за десять дней будет предупреждать потенциальных олигархов, которых будут вносить реестр.

В то же время исключать из реестра олигархов будут также по решению СНБО.

К реестру будут иметь доступ декларанты, регистраторы, сотрудники держателя и администратора реестра, а также глава, секретарь и члены СНБО, и должностные лица и работники других государственных органов.