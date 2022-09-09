Россияне обстреляли пять общин Сумской области: повреждена ЛЭП

Краснопольская община: после 9:00 с РФ осуществлен ракетный удар по территории общины. А после 18:00 оккупанты обстреляли общину из минометов - было 17 прилетов.
Юнаковская община: с 16:25 был минометный обстрел - 12 прилетов.
Новослободская община около 17:00 оккупанты начали обстрел из ствольной артиллерии - было 30 прилетов. В результате атаки повреждена линия электропередач. После 20:00 было еще 30 артприлетов. Последствия уточняются.
Белопольская община: после 17:00 оккупанты били по территории общины из ствольной артиллерии - было 6 прилетов.