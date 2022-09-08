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В Сумской области автомобиль подорвался на мине

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Киев, Четверг 08 сентября 2022 22:36
В Сумской области автомобиль подорвался на мине Иллюстративное фото: автомобиль подорвался на мине в Сумской области (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

В Шосткинском районе Сумской области 8 августа автомобиль подорвался на мине. О пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Кроме того, оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду. С 10 часов утра начались обстрелы с территории России. Всего зафиксировано 29 минометных прилетов и 20 прилетов из РСЗО "Град".

В Эсманьской громаде были обстреляны окрестности Бачевска, 20 прилетов из миномета. В Зноб-Новгородской громаде оккупанты открыли огонь после 15 часов дня. Сообщается о 8 прилетах из миномета и 15 выстрелах из автоматического гранатомета.

Ранее сообщалось, что вчера российские оккупанты дважды обстреляли Эсманьскую общину Сумской области.

Кроме того, вчера ночью российские военные нанесли удары по приграничью Сумской области. Россияне выпустили более 30 снарядов, применив минометы и САУ.

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