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В результате обстрела больницы в Сумской области пострадали восемь человек

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Сумская область, Пятница 09 сентября 2022 20:49
В результате обстрела больницы в Сумской области пострадали восемь человек Фото: в результате обстрела больницы в Сумской области пострадали восемь человек (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты нанесли удар по больнице в Великой Писаревке Сумской области утром 9 сентября. В результате взрыва пострадали также лицей, два частных дома и детсад, находящиеся рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри", - написал он.

В садике выбито более 30 окон. Пострадал пищеблок и котельная. Комнаты внутри здания усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена также мебель внутри садика. К счастью, детей в нем не было.

Однако ранения получили восемь человек, у них травмы различной степени тяжести.

Напомним, сегодня российская авиация, не пересекая границу Украины, нанесла удар по больнице в Сумской области.

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