Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області: пошкоджено ЛЕП

Краснопільська громада: після 9:00 з РФ здійснено ракетний удар по території громади. А після 18:00 окупанти обстріляли громаду з мінометів - було 17 прильотів.
Юнаківська громада: з 16:25 був мінометний обстріл - 12 прильотів.
Новослобідська громада: близько 17:00 загарбники почали обстріл зі ствольної артилерії - було 30 прильотів. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач. Після 20:00 було ще 30 артприльотів. Наслідки уточнюються.
Білопільська громада: після 17:00 окупанти били по території громади зі ствольної артилерії - було 6 прильотів.