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Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області: пошкоджено ЛЕП

Фото: росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Окупанти запустили дві ракети, а також били з мінометів та артилерії по території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

  • Великописарівська громада: після 9:00 окупанти з території Росії запустили дві ракети з літака. В результаті обстрілу було пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон. Вісім людей отримали поранення внаслідок атаки загарбників.
  • Краснопільська громада: після 9:00 з РФ здійснено ракетний удар по території громади. А після 18:00 окупанти обстріляли громаду з мінометів - було 17 прильотів.
  • Юнаківська громада: з 16:25 був мінометний обстріл - 12 прильотів.
  • Новослобідська громада: близько 17:00 загарбники почали обстріл зі ствольної артилерії - було 30 прильотів. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач. Після 20:00 було ще 30 артприльотів. Наслідки уточнюються.
  • Білопільська громада: після 17:00 окупанти били по території громади зі ствольної артилерії - було 6 прильотів.

Нагадаємо, 8 вересня автомобіль підірвався на міні у Шосткинському районі Сумської області.

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Сумская область