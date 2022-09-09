Авиация РФ нанесла удар по больнице в Сумской области: есть пострадавшие

Фото: авиация РФ нанесла удар по больнице в Сумской области (Getty Images)

Российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области. Вследствие обстрела есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Вражеская авиация, не пересекая границу Украины, ударила по больнице после 9 утра. "Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумской области - сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей", - написал Живицкий. Также глава ОВА опубликовал кадры ракет, которыми был нанесен удар.