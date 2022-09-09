Россияне обстреляли пять общин Сумской области: повреждена ЛЭП
Фото: россияне обстреляли пять общин Сумской области (Getty Images)
Российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Оккупанты запустили две ракеты, а также били из минометов и артиллерии по территории области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
- Великописаревская община: после 9:00 оккупанты с территории России запустили две ракеты с самолета. В результате обстрела было повреждено помещение центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещение детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон. Восемь человек получили ранения в результате атаки захватчиков.
- Краснопольская община: после 9:00 с РФ осуществлен ракетный удар по территории общины. А после 18:00 оккупанты обстреляли общину из минометов - было 17 прилетов.
- Юнаковская община: с 16:25 был минометный обстрел - 12 прилетов.
- Новослободская община около 17:00 оккупанты начали обстрел из ствольной артиллерии - было 30 прилетов. В результате атаки повреждена линия электропередач. После 20:00 было еще 30 артприлетов. Последствия уточняются.
- Белопольская община: после 17:00 оккупанты били по территории общины из ствольной артиллерии - было 6 прилетов.
Напомним, 8 сентября автомобиль подорвался на мине в Шосткинском районе Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.