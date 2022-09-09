Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області: пошкоджено ЛЕП

Російські окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Окупанти запустили дві ракети, а також били з мінометів та артилерії по території області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Великописарівська громада : після 9:00 окупанти з території Росії запустили дві ракети з літака. В результаті обстрілу було пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон. Вісім людей отримали поранення внаслідок атаки загарбників.

: після 9:00 окупанти з території Росії запустили дві ракети з літака. В результаті обстрілу було пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон. Вісім людей отримали поранення внаслідок атаки загарбників. Краснопільська громада : після 9:00 з РФ здійснено ракетний удар по території громади. А після 18:00 окупанти обстріляли громаду з мінометів - було 17 прильотів.

: після 9:00 з РФ здійснено ракетний удар по території громади. А після 18:00 окупанти обстріляли громаду з мінометів - було 17 прильотів. Юнаківська громада : з 16:25 був мінометний обстріл - 12 прильотів.

: з 16:25 був мінометний обстріл - 12 прильотів. Новослобідська громада : близько 17:00 загарбники почали обстріл зі ствольної артилерії - було 30 прильотів. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач. Після 20:00 було ще 30 артприльотів. Наслідки уточнюються.

: близько 17:00 загарбники почали обстріл зі ствольної артилерії - було 30 прильотів. Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач. Після 20:00 було ще 30 артприльотів. Наслідки уточнюються. Білопільська громада: після 17:00 окупанти били по території громади зі ствольної артилерії - було 6 прильотів.