Россияне могли обстрелять Чаплино из "Торнадо С", - Воздушные силы

Российская армия при обстрелах Чаплино Днепропетровской области могла применить реактивную систему залпового огня "Торнадо-С". Но окончательно о типе оружия можно говорить только по заключению взрывотехников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Не хочется говорить окончательно, но есть информация, что это могли быть снаряды РСЗО "Торнадо С". Впрочем, окончательно можно сказать тогда, когда на месте взрывотехники найдут остатки ракет - их двигатели, маркировки, тогда можем точно говорить, какой объект боеприпасов был применен оккупантами", - отметил Игнат.

Ракетный удар по Чаплиному

Напомним, вчера, на День Независимости Украины российские войска нанесли ракетный удар по поселку Чаплино Днепропетровской области, попав в частный дом, а также по территории, где расположена железнодорожная станция, в результате чего загорелись вагоны пассажирского поезда.

По состоянию на сегодня поисково-спасательные работы завершились, из-за вражеского обстрела погибли 25 человек (среди них двое детей), а 31 человек получил ранения.

Что говорят правоохранители

Отметим, по данным Генпрокуратуры, на месте происшествия обнаружены остатки РСЗО "Смерч" и С300, а по частному дому был нанесен удар ракетой "Искандер".

Оккупанты заявляют об "Искандерах"

Добавим, Министерство обороны РФ признало причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области и заявило, что они выпустили по поселку ракеты "Искандер".

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