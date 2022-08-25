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Росіяни могли обстріляти Чаплино з "Торнадо С", - Повітряні сили

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Чаплино, Четвер 25 серпня 2022 14:09
Росіяни могли обстріляти Чаплино з "Торнадо С", - Повітряні сили Фото: росіяни могли обстріляти Чаплино з "Торнадо С" (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія при обстрілах Чаплиного Дніпропетровської області могла застосувати реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Але остаточно про тип зброї можемо говорити лише за висновком вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ "Торнадо С". Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет - їх двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами", - зазначив Ігнат.

Ракетний удар по Чаплиному

Нагадаємо, вчора, на День Незалежності України російські війська завдали ракетного удару по селищу Чаплине Дніпропетровської області, влучивши у приватний будинок, а також по території, де розташована залізнична станція, внаслідок чого загорілися вагони пасажирського потяга.

Станом на сьогодні пошуково-рятувальні роботи завершилися, через ворожий обстріл загинули 25 осіб (серед них двоє дітей), а 31 людина отримала поранення.

Що кажуть правоохоронці

Зазначимо, за даними Генпрокуратури, на місці події виявлено залишки РСЗО "Смерч" та С300, а по приватному будинку було завдано удар ракетою "Іскандер".

Окупанти заявляють про "Іскандери"

Додамо, Міністерство оборони РФ визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області та заявили, що вони випустили по селищу ракети "Іскандер".

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Дніпропетровська область РСЗО ракетный удар
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