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Удар по поезду в Чаплино: открыто уголовное дело

Новина українською →
Чаплино, Четверг 25 августа 2022 12:09
Удар по поезду в Чаплино: открыто уголовное дело Фото: Открыто уголовное дело по факту обстрела поселка Чаплино (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители открыли уголовное дело по факту ракетных ударов по поселку Чаплино в Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли 25 человек, еще 31 пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома.

"Ракеты страны-агрессора попали в жилые здания, повредили пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выявили остатки РСЗО "Смерч" и С300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер".

Досудебное расследование продолжается.

Фото: результат обстрела поселка Чаплино (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

В результате удара погибли 25 человек, среди них двое детей - 11 и 6 лет.

Кроме того, в результате удара по Чаплино погибли и пострадали железнодорожники.

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