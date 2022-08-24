У россиян при въезде в страны Балтии могут спросить "чей Крым", - МИД Литвы

Как заявил министр, если ЕС не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне.

По его словам, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно агрессии России в Украине, а также уточнять "чей Крым".

"Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что именно данный фактор может стать причиной для отказа во въезде.

Глава МИД Литвы ранее выступил за немедленное аннулирование шенгенских виз для россиян из-за войны в Украине.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе все еще нет единого мнения о введении ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ.

При этом запрет поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.

Кроме того, Литва призвала ЕС принять единое решение об отмене туристических виз для россиян, так санкции будут работать более эффективно.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности убегать от диктатуры Кремля.