Россия выступила с требованием к НАТО, а эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ: новости за 10 декабря

Россия потребовала от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины, Швейцария продлила заморозку счетов Виктора Януковича и его окружения, эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 10 декабря - в материале РБК-Украина.

Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины

Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.

Киев бомбить не будут. Эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ

Военный эксперт, глава "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут считает, что Российская Федерация в случае вторжения не будет проводит бомбардировку Киева и стратегических объектов. Целями ее ракетного удара могут стать украинские войска на Донбассе. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет".

По мнению Чмута, хоть Киев и другие крупные украинские города и "накрываются" российскими баллистическими ракетами, они не являются основными целями. Главной мишенью для Москвы будут украинские военные подразделения на Донбассе, и именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами.

Зеленский о госперевороте: у людей глобально планы не изменились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, готовившие государственный переворот в Украине, не изменили свои планы. При этом он поприветствовал, что украинцы не поддерживают такие шаги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".

"Я не готов об этом говорить... О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - заявил он. Президент добавил, что власти тщательно следят за ситуацией вокруг возможного госпереворота.

Закарпатская область получила нового руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Закарпатской области. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита

В то же время Зеленский уволил Петра Добромильского с временного исполнения обязанностей руководителя области.

Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Превентивное замораживание активов продлили до февраля 2023 года. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такого замораживания ограничена десятью годами.

Напомним, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Один из палачей "Изоляции" сбежал во Францию. Украина инициирует экстрадицию

Освобожденный при обмене пленными бывший надсмотрщик тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Евгений Бражников сбежал во Францию. Офис генерального прокурора намерен инициировать его розыск и экстрадицию.

Напомним, Бражникову сообщили о подозрении в марте 2020 года. По данным следствия, он стал членом незаконных формирований, находясь в "Изоляции", и принимал участие в пытках других пленных.

В Украину ворвется потепление с сильными дождями: кому с погодой не повезет

Погода в Украине на выходных будет относительно теплая. Но в большинстве регионов синоптики прогнозируют осадки в виде сильных дождей и местами – с мокрым снегом.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев на выходных – в материале Styler.