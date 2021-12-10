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НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по присоединению Украины к Альянсу, - Столтенберг

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Брюссель, Пятница 10 декабря 2021 21:34
НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по присоединению Украины к Альянсу, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к Альянсу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, готово ли НАТО отказаться от обещания принять Украину и Грузию.

При этом генсек НАТО заявил о готовности вести переговоры с Россией.

Ранее на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром обороны Флоренс Парли Столтенберг заявил, что Россия пытается восстановить сферу своего влияния и контролировать соседние страны.

Он также подчеркнул, что каждая страна в Европе имеет право выбрать свой путь. По его словам, Украина как суверенное и независимое государство вправе решать, стремится ли оно к членству в НАТО.

"И тогда 30 союзников (стран членов НАТО - ред.) должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии, и никто другой", - подчеркнул генсек.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, 9 декабря, что возможное членство Украины в НАТО - это тема исключительно Киева и Альянса.

Отметим, против вступления Украины в НАТО резко выступает Россия. Ее лидер Владимир Путин назвал неприемлемым такой шаг Киева.

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