НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по присоединению Украины к Альянсу, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к Альянсу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, готово ли НАТО отказаться от обещания принять Украину и Грузию.
При этом генсек НАТО заявил о готовности вести переговоры с Россией.
Ранее на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром обороны Флоренс Парли Столтенберг заявил, что Россия пытается восстановить сферу своего влияния и контролировать соседние страны.
Он также подчеркнул, что каждая страна в Европе имеет право выбрать свой путь. По его словам, Украина как суверенное и независимое государство вправе решать, стремится ли оно к членству в НАТО.
"И тогда 30 союзников (стран членов НАТО - ред.) должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии, и никто другой", - подчеркнул генсек.
Напомним, президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, 9 декабря, что возможное членство Украины в НАТО - это тема исключительно Киева и Альянса.
Отметим, против вступления Украины в НАТО резко выступает Россия. Ее лидер Владимир Путин назвал неприемлемым такой шаг Киева.