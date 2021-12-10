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Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 15:39
Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения Фото: бывший президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Превентивное замораживание активов продлили до февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

В ведомстве сообщили, что продлили на год превентивное блокирование активов в контексте Украины, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями.

При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такого замораживания ограничена десятью годами.

Напомним, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Отметим, в июне 2021 года Генеральный суд ЕС аннулировал санкции Евросоюза, примененные против Януковича и его сына Александра.

В марте текущего года Швейцария напомнила Украине, что замораживание активов Виктора Януковича и его окружения продлится еще максимум три года.

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