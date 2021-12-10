Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения

Федеральный совет Швейцарии принял решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Превентивное замораживание активов продлили до февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

В ведомстве сообщили, что продлили на год превентивное блокирование активов в контексте Украины, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями. При этом в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такого замораживания ограничена десятью годами.