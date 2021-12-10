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Один из палачей "Изоляции" сбежал во Францию. Украина инициирует экстрадицию

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 16:46
Один из палачей "Изоляции" сбежал во Францию. Украина инициирует экстрадицию Фото: Офис генпрокурора подтвердил побег мужчины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Освобожденный при обмене пленными бывший надсмотрщик тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Евгений Бражников сбежал во Францию. Офис генерального прокурора намерен инициировать его розыск и экстрадицию.

Об этом РБК-Украина сообщил начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

Бражников попал на подконтрольную Украине территорию в конце 2019 года в ходе обмена пленными. Через некоторое время оказалось, что он был надсмотрщиком в "Изоляции" и пытал пленных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд.

Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело, и оно было передано в Оболонский райсуд Киева. На первое его заседание в конце ноября Бражников не явился.

"Поступила информация, что Бражников находится сейчас на территории Франции", - отметил Рудь.

Он не был ограничен мерой пресечения, потому что ее срок завершился, а новое ходатайство прокуратуры суд не успел рассмотреть. Рудь отрицает какие-либо договоренности между правоохранителями и обвиняемым, позволившие ему беспрепятственно сбежать из страны.

Начальник департамента также заявил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске беглеца и инициирует его экстрадицию. Он уверен в успешности этих мер.

"То, что он находится за границей не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", - подчеркнул Рудь.

Напомним, Бражникову сообщили о подозрении в марте 2020 года. По данным следствия, он стал членом незаконных формирований, находясь в "Изоляции", и принимал участие в пытках других пленных.

Отметим, в начале ноября в Киеве задержали бывшего коменданта "Изоляции" Дениса Куликовского, ему объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны и создании террористической организации. Сейчас он находится в изоляторе СБУ.

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Донецк Обмен пленными
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