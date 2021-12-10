Закарпатская область получила нового руководителя: кто он
Фото: Закарпатская ОГА (wikimedia.org/Kossstja)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Закарпатской области. Им стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Виктор Микита
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно указу Виктор Микита стал новым главой Закарпатской областной государственной администрации.
В то же время Зеленский уволил Петра Добромильского с временного исполнения обязанностей руководителя области.
Что известно о Викторе Миките:
- во время собеседования новый председатель Закарпатской ОГА заявил, что работает сотрудником СБУ. Перед этим он был юристом в частной компании.
- согласно данным СМИ, Микита был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. После этого занял аналогичную должность в центральном аппарате службы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, хто станет главой Закарпатской ОГА.