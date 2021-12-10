Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины
Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.
"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО.
А американский президент Джо Байден на переговорах с ним отверг требование о гарантиях невступления Украины в альянс. Отметим, в самом НАТО заявляют, что Россия не имеет права голоса в вопросе членства Киева.