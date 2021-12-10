Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины

Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.