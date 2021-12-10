ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 10 декабря 2021 17:49
Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО.

А американский президент Джо Байден на переговорах с ним отверг требование о гарантиях невступления Украины в альянс. Отметим, в самом НАТО заявляют, что Россия не имеет права голоса в вопросе членства Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Украина
NEWS
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло: что изменится
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет