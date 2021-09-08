Россия выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату

"Ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с. г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что вынуждены в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве, применить ответные меры.

"Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать", - добавили в ведомстве.