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Россия выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату

Автор: Валерия Полищук

Россия выразила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре. Поскольку 30 августа Эстония отказала в выдаче визы российскому дипломату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

"Ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с. г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что вынуждены в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве, применить ответные меры.

"Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать", - добавили в ведомстве.

Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.

В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.

Также в начале августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии.

30 августа Эстония сообщила, что не будет выдавать визу российскому дипломату.

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