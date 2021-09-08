Россия выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату

Россия выразила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре. Поскольку 30 августа Эстония отказала в выдаче визы российскому дипломату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.
"Ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с. г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что вынуждены в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве, применить ответные меры.
"Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать", - добавили в ведомстве.
Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.
Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.
В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.
Также в начале августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии.
30 августа Эстония сообщила, что не будет выдавать визу российскому дипломату.