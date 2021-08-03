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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии

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Россия, Вторник 03 августа 2021 15:30
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии Фото: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии (wikimedia by Мазур Владимир)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел России объявило сотрудника посольства Эстонии в Москве персоной нон грата. Ему необходимо в течение недели покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство пошло на такой шаг в качестве протеста из-за высылки российского дипломата из Таллина.

"Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В МИД России предложили Эстонии "остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию".

"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.

В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.

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Российская Федерация Эстония посольство
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