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Россия выдворила задержанного в Санкт-Петербурге эстонского дипломата

Новина українською →
Россия, Среда 07 июля 2021 16:11
Россия выдворила задержанного в Санкт-Петербурге эстонского дипломата Фото: Россия выслала эстонского посла (wikimedia by Мазур Владимир)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата эстонского дипломата, которого вчера задержали в Санкт-Петербурге за якобы шпионаж. О решении было сообщено консулу генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марте Лятте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

Сотруднику эстонского генерального консульства дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Российской Федерации. В то же время российская сторона объявила решительный протест Эстонии.

Кроме того, в российском МИД назвали "циничной" позицию Эстонии по поводу этого инцидента, так как официальный Таллин отрицает обвинения в сторону дипломата, несмотря на то, что Россия якобы имеет "неопровержимые доказательства".

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

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