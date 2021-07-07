Россия выдворила задержанного в Санкт-Петербурге эстонского дипломата
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата эстонского дипломата, которого вчера задержали в Санкт-Петербурге за якобы шпионаж. О решении было сообщено консулу генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марте Лятте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.
Сотруднику эстонского генерального консульства дали 48 часов, чтобы покинуть территорию Российской Федерации. В то же время российская сторона объявила решительный протест Эстонии.
Кроме того, в российском МИД назвали "циничной" позицию Эстонии по поводу этого инцидента, так как официальный Таллин отрицает обвинения в сторону дипломата, несмотря на то, что Россия якобы имеет "неопровержимые доказательства".
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.