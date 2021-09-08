Росія висловила протест Естонії через невидачу візи дипломату

"Відповідальність за ескалацію ситуації та її наслідки цілком лежить на естонській стороні. Не ми почали цю "візову війну", а Таллінн, ще в січні ц.р. абсолютно безпідставно вислав російського дипломата", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що змушені щодо співробітника, який оформляється в естонську дипмісію в Москві, застосувати відповідні заходи.

"Настійно рекомендуємо партнерам надалі відмовитися від кроків, спрямованих на подальшу деградацію двосторонніх відносин. Наша відповідь не змусить себе чекати", - додали у відомстві.