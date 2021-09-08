RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія висловила протест Естонії через невидачу візи дипломату

Автор: Валерія Поліщук

Росія висловила рішучий протест послу Естонії в Росії Маргусу Лайдре. Оскільки 30 Серпня Естонія відмовила у видачі візи російському дипломату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Росії.

"Відповідальність за ескалацію ситуації та її наслідки цілком лежить на естонській стороні. Не ми почали цю "візову війну", а Таллінн, ще в січні ц.р. абсолютно безпідставно вислав російського дипломата", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що змушені щодо співробітника, який оформляється в естонську дипмісію в Москві, застосувати відповідні заходи.

"Настійно рекомендуємо партнерам надалі відмовитися від кроків, спрямованих на подальшу деградацію двосторонніх відносин. Наша відповідь не змусить себе чекати", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

У свою чергу в середині липня Естонія вислала з країни дипломата російського посольства.

Також на початку серпня Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії.

30 Серпня Естонія повідомила, що не видаватиме візу російському дипломату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕстонія