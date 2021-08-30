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Эстония не будет выдавать визу российскому дипломату из-за высылки своего из РФ

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Эстония, Понедельник 30 августа 2021 17:03
Эстония не будет выдавать визу российскому дипломату из-за высылки своего из РФ Фото: Эстония не будет выдавать визу российскому дипломату (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату. Такое решение было принято в ответ на высылку эстонского дипломата из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

"В дипломатии принято отвечать на высылку дипломата высылкой дипломата. В данном случае Министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию", - говорится в сообщении.

При этом в МИД отметили, что Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но это требует аналогичного желания со стороны России.

Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.

В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.

Также в начале августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии.

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