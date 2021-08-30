Эстония не будет выдавать визу российскому дипломату из-за высылки своего из РФ

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату. Такое решение было принято в ответ на высылку эстонского дипломата из России.

"В дипломатии принято отвечать на высылку дипломата высылкой дипломата. В данном случае Министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию", - говорится в сообщении.

При этом в МИД отметили, что Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но это требует аналогичного желания со стороны России.