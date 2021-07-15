Эстония высылает из страны российского дипломата

В министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России Александра Петрова. Ему вручили ноту о том, что дипломат российского посольства объявлен персоной нон грата.

"Это сделано в ответ на высылку нашего консула из России, в соответствии с международной дипломатической практикой и на основе взаимности. Мы надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях", - говорится в сообщении.

При этом во внешнедипломатическом ведомстве выразили сожаление, что Россия заняла "недружелюбную линию" в отношениях с Евросоюзом и его государствами-членами.