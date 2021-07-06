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МИД Эстонии о задержании консула в России: Москва выбрала путь конфронтации

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Таллин, Вторник 06 июля 2021 20:25
МИД Эстонии о задержании консула в России: Москва выбрала путь конфронтации Фото: консул Эстонии в Росии Март Лятте (скриншот)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге эстонский консул Март Лятте находится под стражей. В ведомстве заявили, что дело против Лятте является выдумкой и необоснованным обвинением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик, консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Через полтора часа после того, как он покинул встречу, его задержали сотрудники ФСБ.

По его словам, это дело является выдумкой и необоснованным обвинением.

"Мы можем подтвердить, что это выдумка и совершенно необоснованное обвинение. С точки зрения Эстонии, этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в своих отношениях вместо того, чтобы быть конструктивной и обратить вспять эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Для нас это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", - заявил Леммик.

Министерство иностранных дел осуждает задержание Лятте и называет его провокационным.

"Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Она является незаконной, провокационной и наносит ущерб отношениям со странами-членами ЕС и Европейскому Союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрососедские и конструктивные отношения с соседями", - сказал Леммик.

"Мы ожидаем, что Россия будет уважать принципы международного права в своем поведении", - добавил он.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге задержали консула Эстонии. Он был задержан ФСБ якобы "при получении материалов закрытого характера" в ходе личной встречи с гражданином России.

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