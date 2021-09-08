ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 14:22
Россия выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату Фото: Россия выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия выразила решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре. Поскольку 30 августа Эстония отказала в выдаче визы российскому дипломату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

"Ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с. г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что вынуждены в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве, применить ответные меры.

"Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать", - добавили в ведомстве.

Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.

В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.

Также в начале августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии.

30 августа Эстония сообщила, что не будет выдавать визу российскому дипломату.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости