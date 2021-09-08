Росія висловила протест Естонії через невидачу візи дипломату
Росія висловила рішучий протест послу Естонії в Росії Маргусу Лайдре. Оскільки 30 Серпня Естонія відмовила у видачі візи російському дипломату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Росії.
"Відповідальність за ескалацію ситуації та її наслідки цілком лежить на естонській стороні. Не ми почали цю "візову війну", а Таллінн, ще в січні ц.р. абсолютно безпідставно вислав російського дипломата", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначили, що змушені щодо співробітника, який оформляється в естонську дипмісію в Москві, застосувати відповідні заходи.
"Настійно рекомендуємо партнерам надалі відмовитися від кроків, спрямованих на подальшу деградацію двосторонніх відносин. Наша відповідь не змусить себе чекати", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.
Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.
У свою чергу в середині липня Естонія вислала з країни дипломата російського посольства.
Також на початку серпня Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії.
30 Серпня Естонія повідомила, що не видаватиме візу російському дипломату.