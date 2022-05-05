Россия выпустила по Украине более двух тысяч ракет, - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2014 ракет. Боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского во время онлайн-конференции Brave Ukraine.
Зеленский рассказал, что в день обращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к Верховной раде 3 мая российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.
"Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет, зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов - это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", - отметил президент.
Напомним, 3 мая вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны.
Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.
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