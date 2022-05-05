Россия выпустила по Украине более двух тысяч ракет, - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2014 ракет. Боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского во время онлайн-конференции Brave Ukraine.