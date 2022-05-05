Росія випустила по Україні понад дві тисячі ракет, - Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні 2014 ракет. Бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час онлайн-конференції Brave Ukraine.
Зеленський розповів, що в день звернення прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона до Верховної ради 3 травня російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів.
"Всього за час цієї війни російська армія використовувала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків в нашому небі. Кожен з таких прильотів - це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", - зазначив президент.
Нагадаємо, 3 травня ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни.
Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.
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