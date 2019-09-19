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В России заявили о "плане Б" в газовых переговорах с Украиной

Новости » Политика    19.09.2019 - 18:57
В России заявили о "плане Б" в газовых переговорах с Украиной
Фото: Алексей Миллер (gazprom.ru)

Россия предлагает продление действующего контракта на транзит

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия имеет "план Б" в газовых переговорах с Украиной по транзиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Миллера, "план Б" предусматривает краткосрочное продление действующего контракта на транзит газа через Украину. Глава "Газпрома" добавил, что "план Б" могут задействовать, если Украина не успеет до 2020 года внедрить третий энергопакет.

"Есть риск, что к 1 января 2020 Украина не сможет имплементировать третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае также имеет смысл рассматривать и "план Б" - продление действующего контракта на короткий какой-то промежуток времени", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе завершились трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза по продлению контракта на транзит газа. Трехсторонние переговоры длились почти 40 минут.

Как писало РБК-Украина, Россия на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Европейского союза.

Добавим, что стороны договорились продолжить трехсторонние газовые переговоры через месяц. Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергорынка Марош Шефчович отметил, что переговоры будут возобновлены до конца октября.

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