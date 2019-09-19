Продление действующего контракта на транзит невозможно, - Шефчович

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Продление контракта невозможно из-за смены субъекта с украинской стороны

Существующий контракт на транзит газа через Украину невозможно продлить. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергорынка Марош Шефчович, сообщает Укринформ.

Как пояснил представитель Евросоюза, продление действующего транзитного контракта является невозможным, поскольку субъектом со стороны Украины уже будет выступать не "Нафтогаз".

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия имеет "план Б" в газовых переговорах с Украиной. По словам Миллера, план заключается в продлении действующего контракта на транзит газа, если Украина не успеет внедрить третий энергопакет.

Как писало РБК-Украина, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры. Участие в переговорах принимали представители Украины, России и Европейского союза.

После переговоров министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова заключить контракт на транзит газа с Киевом по нормам Европейского союза и бронировать мощности для транспортировки газа. Также стороны договорились продолжить трехсторонние газовые переговоры в октябре.