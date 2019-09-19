ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продление действующего контракта на транзит невозможно, - Шефчович

Новости » Политика    19.09.2019 - 19:22
Продление действующего контракта на транзит невозможно, - Шефчович
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Продление контракта невозможно из-за смены субъекта с украинской стороны

Существующий контракт на транзит газа через Украину невозможно продлить. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергорынка Марош Шефчович, сообщает Укринформ.

Как пояснил представитель Евросоюза, продление действующего транзитного контракта является невозможным, поскольку субъектом со стороны Украины уже будет выступать не "Нафтогаз".

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия имеет "план Б" в газовых переговорах с Украиной. По словам Миллера, план заключается в продлении действующего контракта на транзит газа, если Украина не успеет внедрить третий энергопакет.

Как писало РБК-Украина, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры. Участие в переговорах принимали представители Украины, России и Европейского союза.

После переговоров министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова заключить контракт на транзит газа с Киевом по нормам Европейского союза и бронировать мощности для транспортировки газа. Также стороны договорились продолжить трехсторонние газовые переговоры в октябре.

Россия будет использовать транзит газа для давления на Украину, - Волкер Гончарук: запасов газа достаточно для сильной позиции на переговорах с РФ
Новости Украины газовые переговорытранзит газа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь