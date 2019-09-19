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Росія запропонувала Києву відновити прямі поставки газу

Новини » Політика    19.09.2019 - 19:48
Росія запропонувала Києву відновити прямі поставки газу
Фото: Олександр Новак (minenergo.gov.ru)

Прямі поставки російського газу не здійснюються з 2015 року

На тристоронніх газових переговорах в Брюсселі російська сторона запропонувала відновити прямі поставки газу в Україну. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляють російські ЗМІ.

Як розповів Новак, Москва запропонувала відновити прямі газові поставки в Україну, які не здійснюються з 2015 року. Новак додав, що розглядаються всі варіанти поставок газу.

"Вони (українська сторона - ред.) взяли наші пропозиції в роботу, вони розглядають і прямі поставки, і реверс. Для них важливо розуміти обсяги і цінові умови", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Росії запропонували тимчасово продовжити діючий контракт на транзит газу через України, якщо Київ не встигне впровадити третій енергопакет, який передбачений нормами Євросоюзу.

Однак, як писало РБК-Україна, віце-президент Єврокомісії з питань Енергоринку Марош Шефчович заявив про неможливість продовження діючого газового контракту. За словами представника ЄС, продовження контракту неможливе, тому що зі сторони України зміниться суб'єкт договору.

Додамо, сьогодні,19 вересня, у Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори. Участь в переговорах брали представники України, Росії та Європейського союзу.

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