Россия перекрыла движение по Керченскому проливу

Фото: Керченский пролив (Керчь.Инфо)

РФ объясняет такие действия "целями безопасности"

Российская Федерация (РФ) после агрессивных действий в Азовском море перекрыла движение судов по Керченскому проливу. Об этом сообщает РБК-Украина сос сылкой на росСМИ.

В частности, СМИ распространили сообщение генерального директора "Крымских морских портов" Алексея Волкова, что якобы такие действия флот РФ предпринял "на фоне маневров украинских кораблей" и "в целях безопасности".

Уточняется, что движение Керченским проливом, соединяющим Черное и Азовское моря, закрыли для гражданских судов.

Напомним, в Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В частности, украинский флот отправил сообщение о том, что будет проходить Керченским проливом от Одессы до Мариуполя.

Однако Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что у них не было заявки на проход украинских кораблей и в график прохода они включены не были, обвинив украинские корабли в незаконном пересечении российской границы и вхождении в территориальные воды РФ.

В Минобороны Украины впоследствии зафиксировали, как два ударных вертолета российской армии Ка-52 зашли на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС Украины.