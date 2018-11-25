В Азовському морі російський прикордонний корабель протаранив буксир ВМС України

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
У неділю, 25 листопада, під час планового переходу з порту Одеси до порту Маріуполь прикордонний корабель Російської Федерації (РФ) протаранив буксир Військово-морських сил (ВМС) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС України у Facebook.
Як повідомляється, під час переходу Керенської протоки прикордонні кораблі РФ типу "Соболь", "Дон", катери типу "Мангуст" та "Суздалець" здійснили агресивні дії проти українських кораблів.
"Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксиру, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик", - розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок інциденту жоден військовий з особового складу ВМС України не постраждав.
У ВМС України додали, що всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів і командуванням Військово-морських сил України та будуть передані компетентним міжнародним органам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські прикордонники затримали в Азовському морі в районі Єйської коси український рибальський катер.
Раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Україна документує кожен випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі. За його словами, всі зібрані свідчення будуть використані для позовів проти Росії