Росія перекрила рух по Керченській протоці

Фото: Керченська протока (Керч.Інфо)

РФ пояснює такі дії "цілями безпеки"

Російська Федерація (РФ) після агресивних дій в Азовському морі перекрила рух суден по Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на росЗМІ.

Зокрема, ЗМІ розповсюдили повідомлення генерального директора "Кримських морських портів" Олексія Волкова, що нібито такі дії флот РФ провів "на тлі маневрів українських кораблів" і "в цілях безпеки".

Уточнюється, що рух Керченською протокою, що з'єднує Чорне та Азовське моря, закрили для цивільних суден.

Нагадаємо, в Азовському морі в неділю, 25 листопада, вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил України. Зокрема, український флот відправив повідомлення про те, що буде проходити Керченською протокою від Одеси до Маріуполя.

Однак Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що у них не було заявки на прохід українських кораблів і графік проходу вони включені не були, звинувативши українські кораблі в незаконному перетині кордону РФ і входженні в територіальні води РФ.

В Міноборони України згодом зафіксували, як два ударних вертольоти російської армії Ка-52 зайшли на бойовий курс з захопленням на супровід бортовими системами керування зброєю катерів ВМС України.