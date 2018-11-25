РФ задіяла бойові вертольоти для супроводу українських кораблів

Ілюстративне фото (fb.com /navy.mil.gov.ua)

Російські прикордонні кораблі також супроводжують українські судна

Російська Федерація (РФ) задіяла бойові вертольоти для супроводу кораблів Військово-морських сил (ВМС) України, що здійснюють перехід з Одеси до Маріуполя в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС України у Facebook.

Як повідомляється, українські судна супроводжують бойові вертольоти Збройних сил РФ Ка-52.

"О 13:12 був зафіксований захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс з захопленням на супровід бортовими системами керування зброєю катерів Військово-морських сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що крім вертольотів, українські кораблі продовжують супроводжувати, на небезпечно близькій відстані, прикордонні катери РФ.

Нагадаємо, раніше колишній командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук заявив, що під час зіткнення кораблів у Азовському морі був пошкоджений прикордонний катер Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що у Азовському морі прикордонний корабель РФ протаранив український буксир, який здійснював перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Зазначимо, що в Міністерстві закордонних назвали подібні агресивні дії Російської Федерації в Азовському морі порушенням норм міжнародного права.